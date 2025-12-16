На Донеччині затримали очільницю “медійного сектора центру зайнятості ДНР”

Зловмисницею виявилась 54-річна жителька Донецька, яка під час окупації міста почала працювати на рашистів.

Служба безпеки та Національна поліція затримали на Донеччині очільницю “пресцентру” із окупаційного “центру зайнятості ДНР”.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Затримання фігурантки відбулося у прифронтовій Дружківці, куди вона приїхала з тимчасово захопленої території регіону, щоб провідати родичів.

Як встановило розслідування, зловмисницею виявилась 54-річна жителька Донецька, яка під час окупації міста почала працювати на рашистів.

На початку повномасштабної війни окупанти призначили її на керівну “посаду” у лавах загарбницької адміністрації РФ. Очоливши так званий “медійний сектор центру зайнятості ДНР”, колаборантка готувала тексти виступів для місцевих гауляйтерів та їхніх кураторів з Росії.

Також вона формувала матеріали для окупаційних ЗМІ у Донецьку і організовувала в місті проведення масово-агітаційних заходів на підтримку кремлівського режиму.

Одночасно колаборантка регулярно виступала в прямих ефірах місцевих телеканалів, де закликала мешканців регіону вступати до російських псевдоустанов.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.