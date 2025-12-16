У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаПраво

На Донеччині затримали очільницю “медійного сектора центру зайнятості ДНР”

Зловмисницею виявилась 54-річна жителька Донецька, яка під час окупації міста почала працювати на рашистів.

На Донеччині затримали очільницю “медійного сектора центру зайнятості ДНР”
Фото: EPA/UPG

Служба безпеки та Національна поліція затримали на Донеччині очільницю “пресцентру” із окупаційного “центру зайнятості ДНР”.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Затримання фігурантки відбулося у прифронтовій Дружківці, куди вона приїхала з тимчасово захопленої території регіону, щоб провідати родичів.

Як встановило розслідування, зловмисницею виявилась 54-річна жителька Донецька, яка під час окупації міста почала працювати на рашистів.

На початку повномасштабної війни окупанти призначили її на керівну “посаду” у лавах загарбницької адміністрації РФ. Очоливши так званий “медійний сектор центру зайнятості ДНР”, колаборантка готувала тексти виступів для місцевих гауляйтерів та їхніх кураторів з Росії.

Також вона формувала матеріали для окупаційних ЗМІ у Донецьку і організовувала в місті проведення масово-агітаційних заходів на підтримку кремлівського режиму.

Одночасно колаборантка регулярно виступала в прямих ефірах місцевих телеканалів, де закликала мешканців регіону вступати до російських псевдоустанов.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies