У Краматорському районі затримали підозрюваного у збуті наркотиків військовослужбовцям

Правоохоронці зазначають, що чоловік закуповував наркотики, фасував їх та продавав “з рук у руки”. 

Працівники ДБР затримали мешканця Краматорського району Донецької області, якого підозрюють у спробі налагодити збут наркотичних засобів у прифронтових населених пунктах та серед військових.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Підставою для початку документування злочину стало звернення військовослужбовця одного з підрозділів, дислокованих у Краматорському районі. 

Правоохоронці встановили особу дилера. Чоловік закуповував наркотики, фасував їх та продавав “з рук у руки”. 

Працівники ДБР затримали зловмисника одразу після продажу чергової партії наркотиків вартістю 35 тисяч гривень військовослужбовцю. За попередніми оцінками, щомісячний оборот від незаконної діяльності перевищував 100 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 12 обшуків – за місцем проживання фігуранта, а також у помешканнях і транспортних засобах ще п’яти осіб, з якими він контактував. Під час слідчих дій вилучено понад 1,5 млн гривень у різних валютах, 14 згортків із речовиною рослинного походження та мобільні телефони.

Наркоділку повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 240 тисяч гривень. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до збуту наркотичних речовин, як серед цивільних, так і серед військовослужбовців.
