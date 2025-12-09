Екстелеведучого підсанкційних каналів судитимуть за виправдовування агресії РФ проти України

Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 35-річного колишнього телеведучого підсанкційних каналів, який вже під час повномасштабного вторгнення РФ до України на своєму YouTube-каналі поширював відео, в яких виправдовував дії країни-агресорки.

Як розповіли у Київській міській прокуратурі, наразі досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скеровано до Києво-Святошинського районного суду Києва.

Імовірно, йдеться про телеведучого Макса Назарова (Діордіцу), якому у січні повідомили про підозру, а пізніше призначили арешт із можливістю застави.

Канал обвинуваченого мав більш ніж 203 тисячі підписників. У відео, опублікованих у 2023 – 2024 роках, блогер переконував аудиторію в тому, що Росія не є агресором та наводив проросійські наративи про те, що у РФ були вагомі причини вторгнення на територію України.

Ведучий каналу та його гості, перебуваючи в Україні й щодня спостерігаючи трагічні наслідки дій Росії, стверджували, що війни немає, називаючи її "сво".

У січні 2025 року йому повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.