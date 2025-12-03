Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
СБУ затримала агента ФСБ, підозрюваного в коригуванні російські обстріли по Києву

Ним виявився 36-річний працівник місцевої компанії, яка встановлює охоронно-пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об’єктах України.

Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агента ФСБ, який, за даними слідчих, коригував масовані ракетно-дронові атаки росіян по столиці України.

Про це повідомили у СБУ.

Ним виявився 36-річний працівник місцевої компанії, яка встановлює охоронно-пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об’єктах України.

За матеріалами справи, протягом осені цього року фігурант збирав для рашистів координати потенційних “цілей” для обстрілів міста.

Також під час робочих поїздок фігурант відстежував наслідки ворожих “прильотів” по столичних енергооб’єктах, про що одразу “звітував” ФСБ для коригування повторних ударів.

Сподіваючись “обійти” українську ППО, ворог запитував у свого поплічника дані про орієнтовну дислокацію зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони.

Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його і затримали.

Як встановило розслідування, фігурант потрапив до уваги ФСБ навесні цього року через його коментарі в Телеграм-каналах та “ВКонтакте”, де він закликав до захоплення України.

Згодом чоловіка дистанційно завербували, визначили завдання та відпрацювали канали агентурного зв’язку: через анонімні чати у месенджері та в електронній пошті.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфони, флеш-накопичувачі та 8 українських сім-карт, які він використовував для конспірації.

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки повідомили агенту про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
