ГоловнаПраво

У Києві двох медиків підозрюють у привласненні 1,6 млн грн за ненадані паліативні послуги

Колишній директор медзакладу та лікар вносили до електронної системи охорони здоров’я неправдиві відомості про нібито надану паліативну допомогу дорослим і дітям. 

Фото: Pixabay

У Києві двох медиків підозрюють у незаконному заволодінні коштами за ненадані послуги, повідомили в Офісі генпрокурора.

Про підозру повідомили двом службовим особам одного з комунальних закладів охорони здоров’я столиці.

Йдеться про мобільну паліативну допомогу – це виїзна медична підтримка людей із важкими, невиліковними хворобами, коли лікарі приїжджають додому, полегшують біль і контролюють стан пацієнтів. Саме ці послуги заклад охорони здоров’я мав надавати у 2024 році за умовами договору з Національною службою здоров’я.

За даними слідства, колишній директор медзакладу та лікар вносили до електронної системи охорони здоров’я неправдиві відомості про нібито надану паліативну допомогу дорослим і дітям. Насправді виїзди, огляди та медичні процедури у заявлених обсягах не проводилися.

На підставі цих даних заклад отримав із державного бюджету понад 1,6 млн грн за послуги, яких не було надано.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
