У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації

Уряд Орбана хотів надіслати уродженця Закарпаття, який має український паспорт разом з угорським.

У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Прапори України, ЄС та Угорщини

"Делегація" Угорщини, яка прибула до України нібито для ведення перемовин щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", була на одну людину меншою від погодженого у Будапешті складу.

Як пише 24.hu, уряд Віктора Орбана затвердив перелік із п'яти осіб, делегованих до Києва на чолі із заступником міністра енергетики Ґабором Цепеком. Імена чотирьох інших не розкривалися, було відомо тільки, що двоє з них дипломати, а двоє представники угорської нафтової компанії.

Один зі чоловіків родом із Закарпаття відмовився їхати до України, оскільки має паспорт нашої держави разом з угорським. Він вирішив, що існує загроза мобілізації, адже держава вважає осіб з подвійним громадянством лише своїми громадянами. 

