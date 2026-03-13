У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації

"Делегація" Угорщини, яка прибула до України нібито для ведення перемовин щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", була на одну людину меншою від погодженого у Будапешті складу.

Як пише 24.hu, уряд Віктора Орбана затвердив перелік із п'яти осіб, делегованих до Києва на чолі із заступником міністра енергетики Ґабором Цепеком. Імена чотирьох інших не розкривалися, було відомо тільки, що двоє з них дипломати, а двоє представники угорської нафтової компанії.

Один зі чоловіків родом із Закарпаття відмовився їхати до України, оскільки має паспорт нашої держави разом з угорським. Він вирішив, що існує загроза мобілізації, адже держава вважає осіб з подвійним громадянством лише своїми громадянами.