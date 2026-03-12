ЗМІ: Україна отримає від ЄС вимоги до останніх трьох перемовних кластерів 17 березня

17 березня представники ЄС передадуть українській делегації перелік конкретних вимог для виконання останніх трьох перемовних кластерів, передає «Європейська правда» з посиланням на джерела.
Це дозволить Україні вести переговори на технічному рівні за всіма шістьма кластерами одночасно.
Йдеться про передачу проєктів спільних переговорних позицій (DCP) щодо кластера №3 «Конкурентоспроможність та зростання», №4 «Зелений порядок денний та стале сполучення», а також №5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».
Зустріч відбудеться у форматі неформального сніданку на полях засідання Ради ЄС із загальних питань. Очікується, що українську сторону представлятиме віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.
Цей крок ЄС встановлює чіткий перелік необхідних реформ та змін у законодавстві для кожної галузі. Аналогічну процедуру 17 березня пройде і Молдова, що підкреслює синхронність руху обох держав до членства у Євросоюзі.
- Україна розглядає приєднання до ЄС як одну з гарантій безпеки. Наша держава прагне бути технічно готовою до вступу до 2027-го, однак досі не відкриті переговорні кластери.
- В лютому блок передав Україні детальний перелік вимог, за якими оцінюватиметься готовність до вступу.
- Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна в документах про завершення війни вимагає встановити дату вступу до Євросоюзу, аби убезпечити себе від спроб Росії зірвати процес. Цей зрив може відбуватися через країни блоку, що симпатизують Росії.
- Але нещодавно за інформацією видання Politico, під час робочої вечері послів країн Євросоюзу у Брюсселі члени ЄС дали зрозуміти Єврокомісії, що не підтримують варіанти швидкого вступу України до блоку у форматі "зворотного розширення" чи "авансу".
- Низка європейських столиць сформували з цього приводу доволі жорстку позицію. Вони вважають, що Україна чи будь-хто інший з кандидатів на вступ не може приєднатися до ЄС в обхід встановлених процедур та системи прогресу, який базується на виконанні країною вимог. Єврокомісію звинувачують у тому, що вона дала Києву "марні надії".