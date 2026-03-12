Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
ЗМІ: Україна отримає від ЄС вимоги до останніх трьох перемовних кластерів 17 березня

Це дозволить вести переговори на технічному рівні за шістьма кластерами одночасно.

ЗМІ: Україна отримає від ЄС вимоги до останніх трьох перемовних кластерів 17 березня
віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка
Фото: Олександр Ратушняк

17 березня представники ЄС передадуть українській делегації перелік конкретних вимог для виконання останніх трьох перемовних кластерів, передає «Європейська правда» з посиланням на джерела.

Це дозволить Україні вести переговори на технічному рівні за всіма шістьма кластерами одночасно.

Йдеться про передачу проєктів спільних переговорних позицій (DCP) щодо кластера №3 «Конкурентоспроможність та зростання», №4 «Зелений порядок денний та стале сполучення», а також №5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». 

Зустріч відбудеться у форматі неформального сніданку на полях засідання Ради ЄС із загальних питань. Очікується, що українську сторону представлятиме віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Цей крок ЄС встановлює чіткий перелік необхідних реформ та змін у законодавстві для кожної галузі. Аналогічну процедуру 17 березня пройде і Молдова, що підкреслює синхронність руху обох держав до членства у Євросоюзі.

  • Україна розглядає приєднання до ЄС як одну з гарантій безпеки. Наша держава прагне бути технічно готовою до вступу до 2027-го, однак досі не відкриті переговорні кластери.
  • В лютому блок передав Україні детальний перелік вимог, за якими оцінюватиметься готовність до вступу.
  • Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна в документах про завершення війни вимагає встановити дату вступу до Євросоюзу, аби убезпечити себе від спроб Росії зірвати процес. Цей зрив може відбуватися через країни блоку, що симпатизують Росії.
  • Але нещодавно за інформацією видання Politico, під час робочої вечері послів країн Євросоюзу у Брюсселі члени ЄС дали зрозуміти Єврокомісії, що не підтримують варіанти швидкого вступу України до блоку у форматі "зворотного розширення" чи "авансу".
  • Низка європейських столиць сформували з цього приводу доволі жорстку позицію. Вони вважають, що Україна чи будь-хто інший з кандидатів на вступ не може приєднатися до ЄС в обхід встановлених процедур та системи прогресу, який базується на виконанні країною вимог. Єврокомісію звинувачують у тому, що вона дала Києву "марні надії".
﻿
