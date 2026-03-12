ЗМІ: Україна отримає від ЄС вимоги до останніх трьох перемовних кластерів 17 березня

Це дозволить вести переговори на технічному рівні за шістьма кластерами одночасно.

віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка

17 березня представники ЄС передадуть українській делегації перелік конкретних вимог для виконання останніх трьох перемовних кластерів, передає «Європейська правда» з посиланням на джерела.

Йдеться про передачу проєктів спільних переговорних позицій (DCP) щодо кластера №3 «Конкурентоспроможність та зростання», №4 «Зелений порядок денний та стале сполучення», а також №5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».

Зустріч відбудеться у форматі неформального сніданку на полях засідання Ради ЄС із загальних питань. Очікується, що українську сторону представлятиме віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Цей крок ЄС встановлює чіткий перелік необхідних реформ та змін у законодавстві для кожної галузі. Аналогічну процедуру 17 березня пройде і Молдова, що підкреслює синхронність руху обох держав до членства у Євросоюзі.