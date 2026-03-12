Бійці 225 окремого штурмового полку отримали 3100 БПЛА різного типу від громади Києва

Бійці 225-го окремого штурмового полку отримали від громади Києва 3100 дронів різного типу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партія вкрай необхідної допомоги. До бійців 225-го окремого штурмового полку ЗСУ поїхали майже 3100 БпЛА різних типів. Зокрема, 3000 FPV-дронів, 90 безпілотників Matrice та 5 БпЛА «Лелека». Також відправили військовим 20 наземних роботизованих комплексів (НРК)», - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що з початку року з міського бюджету Києва на допомогу 225 полку виділено 100 мільйонів гривень.

«Від початку року з міського бюджету 225-му полку місто виділило 100 млн грн. Це кошти на необхідне оснащення. Нагадаю, минулого тижня Київ передав бійцям 5-ї окремої штурмової Київської бригади 1300 БпЛА різних типів. Столиця і надалі буде підтримувати всіх наших захисників! Слава Україні та її Героям!» - написав Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, за минулий рік громада Києва передала різним бригадам на фронт майже 70 000 дронів, 350 систем РЕБ, автівки та інше обладнання.