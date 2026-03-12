Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаПолітика

Бійці 225 окремого штурмового полку отримали 3100 БПЛА різного типу від громади Києва

Також військовим відправили 20 НРК.

Бійці 225 окремого штурмового полку отримали 3100 БПЛА різного типу від громади Києва
Дрони для 225 полку

Бійці 225-го окремого штурмового полку отримали від громади Києва 3100 дронів різного типу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. 

«Від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партія вкрай необхідної допомоги. До бійців 225-го окремого штурмового полку ЗСУ поїхали майже 3100 БпЛА різних типів. Зокрема, 3000 FPV-дронів, 90 безпілотників Matrice та 5 БпЛА «Лелека». Також відправили військовим 20 наземних роботизованих комплексів (НРК)», - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що з початку року з міського бюджету Києва на допомогу 225 полку виділено 100 мільйонів гривень. 

«Від початку року з міського бюджету 225-му полку місто виділило 100 млн грн. Це кошти на необхідне оснащення. Нагадаю, минулого тижня Київ передав бійцям 5-ї окремої штурмової Київської бригади 1300 БпЛА різних типів. Столиця і надалі буде підтримувати всіх наших захисників! Слава Україні та її Героям!» - написав Віталій Кличко. 

Як повідомлялося раніше, за минулий рік громада Києва передала різним бригадам на фронт майже 70 000 дронів, 350 систем РЕБ, автівки та інше обладнання.

 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies