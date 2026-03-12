В Україні запровадили День румунської мови.
Відповідний указ сьогодні підписав президент Володимир Зеленський.
“Установити в Україні День румунської мови, який відзначати щороку 31 серпня”, – йдеться у документі.
Зазначається, що цей день встановили з метою розвитку взаєморозуміння, взаємоповаги та співробітництва в українсько-румунських відносинах, заохочуючи міжкультурний діалог зі збереження і розвитку мовної та культурної самобутності громадян України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Зазначимо, що в Румунії 9 листопада відзначають День української мови.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває з візитом у Румунії. Зокрема, він провів зустріч з президентом Нікушором Даном.