Слідство встановило, що у 2023–2024 роках посадові особи одного з підприємств оборонної сфери нібито діяли у змові з організаторами так званого “конвертаційного центру”.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито схему відмивання через фіктивні компанії понад пів мільярда гривень оборонних коштів.

Про це йдеться у пресрелізі ОГП.

Загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 578 млн гривень.

Слідством встановило, що у 2023–2024 роках посадові особи одного з підприємств оборонної сфери діяли у змові з організаторами так званого “конвертаційного центру”. Через підроблені фінансово-господарські документи вони створили механізм виведення та обготівкування бюджетних коштів, сплачених державою за оборонні замовлення.

Упродовж цього часу державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд гривень за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частину цих коштів було спрямовано на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, нібито за постачання запасних частин для потреб Збройних Сил.

“Насправді ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За “послуги” з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4–5 відсотків комісії”, – йдеться у пресрелізі.

У ході розслідування з’ясовано, що керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованій території і не могли керувати українськими підприємствами чи підписувати договори. Інформація про їх перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутня, довіреності ними не оформлювалися.

Більше того, частина “власників” цих компаній за даними іноземних реєстрів взагалі не існує, що повністю виключає законність укладення відповідних договорів.

За аналітичним висновком Державної податкової служби України, фінансові операції на суму понад 576 млн гривень мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Наразі двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомлено про підозру за ч.3 ст. 209 КК України. Також встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми, а також перевіряється можливість існування аналогічних правопорушень у сфері оборонних закупівель.

Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.