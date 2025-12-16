У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
На Прикарпатті викрили схему заволодіння 71 млн грн бюджетних коштів на теплоенергії

Організатор схеми організував штучне завищення тарифів на виробництво теплової енергії, заниження відсотка втрат під час її транспортування та закладення завищеної прибутковості у тарифах. Підозрюють чотирьох осіб.

Поліція Івано-Франківської області викрила схему заволодіння 71 млн грн бюджетних коштів під час постачання та виробництва теплової енергії.

Про це повідомили у Національній поліції.

Правоохоронці ліквідували корупційну схему заволодіння бюджетними коштами під час постачання теплоенергії до близько чверті мешканців обласного центру.

Організатор схеми організував штучне завищення тарифів на виробництво теплової енергії, заниження відсотка втрат під час її транспортування та закладення завищеної прибутковості у тарифах.

Упродовж 2021–2023 років учасники схеми подали до Івано-Франківської міської ради пакет документів для обґрунтування завищених тарифів. Після їх затвердження з комунальним підприємством було укладено низку договорів на загальну суму понад 400 мільйонів гривень. 

За результатами виконання договорів підписувалися акти приймання-передачі робіт із завищеною вартістю послуг. Внаслідок протиправних дій у період із січня 2021 року по квітень 2023 року фігуранти заволоділи бюджетними коштами на суму понад 71,2 мільйона гривень.

Чотирьом фігурантам уже повідомлено про підозру. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років а з конфіскацією майна.
