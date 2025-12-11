В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ДБР: з початку року державі було завдано понад 13 млрд грн збитків, повернуто - 2,6 млрд

Встановлена сума хабаря, яку могли отримати фігуранти кримінальних проваджень, перевищила 44,7 млн грн.

ДБР: з початку року державі було завдано понад 13 млрд грн збитків, повернуто - 2,6 млрд
ДБР
Фото: РБК

Працівники Державного бюро розслідувань упродовж січня – листопада 2025 року задокументували правопорушення, через які держава зазнала збитків на понад 13 млрд 83 млн грн. Державі відшкодували понад 2 млрд 627 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Крім того, встановлена сума неправомірної вигоди, яку могли отримати фігуранти кримінальних проваджень, перевищила 44,7 млн грн.

"З метою відшкодування завданої шкоди слідчі наклали арешт на майно підозрюваних та обвинувачених вартістю 4 млрд 537 млн грн. Завдяки злагодженій роботі працівників Бюро до державного бюджету вже повернуто понад 2 млрд 627 млн грн", - йдеться в повідомленні. 
