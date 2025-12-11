Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаЕкономікаДержава

Мобілізовані військові зможуть оформлювати іпотеку під 3%

Уряд встановив ліміти на площу житла, щоб програма залишалася соціально орієнтованою. 

Мобілізовані військові зможуть оформлювати іпотеку під 3%
Фото: vodoley-rielt.ru

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить мобілізованим військовим оформлювати іпотеку під 3% замість 7%.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram.

"Житло за програмою «єОселя» для військовослужбовців стане доступнішим. Рішення уряду дозволить військовим, які мобілізувалися, оформлювати іпотеку під 3% замість 7%. Таким чином створюємо рівні можливості — як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом", - зазначила Свириденко.

Вона пояснила, що уряд встановив ліміти на площу житла, щоб програма залишалася соціально орієнтованою: квартира - до 115,5 м²; будинок - до 125,5 м².

Прем'єр-міністерка зауважила, що вже 21 864 українські родини отримали домівки завдяки пільговій іпотеці. За її словами, сумарно вони одержали кредитів на 37,4 млрд грн. Зокрема, 6438 військових та ветеранів змогли придбати житло завдяки програмі.

  • Раніше президент Володимир Зеленський також повідомляв, що для українців віком 18-24 роки, які підпишуть контракт із військом, діятиме пільгова іпотека
﻿
