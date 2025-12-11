У листопаді цього року інфляція в Україні продовжила сповільнюватися й становила 9,3% у річному вимірі. За місяць ціни зросли на 0,4%.
Про це повідомив Національний банк України із посиланням на Держстат.
В НБУ зазначили, що фактичні показники виявилися нижчими за прогноз, оприлюднений у жовтневому Інфляційному звіті. Пояснили це швидшим, ніж очікували, зниженням темпів подорожчання сирих продуктів і базової інфляції.
Річне зростання цін на сирі продукти сповільнилося до 9,6%. Найпомітнішим залишилося здешевлення овочів — до -27,8%, насамперед «борщового набору». За даними урядових аналітиків, на ринку виникли труднощі з довгостроковим зберіганням великих врожаїв, що й посилило падіння цін.
Ціни на фрукти зростали більш стримано, хоча в різних підкатегоріях тенденції різнилися. Подорожчання борошна пригальмувалося через більшу частку продовольчої пшениці у врожаї, а молока — через слабкий попит усередині країни та дешевшу продукцію на світових ринках.
Тривале подорожчання свинини зупинилося завдяки збільшенню імпорту з ЄС. На тлі зниження зовнішніх котирувань повільніше дорожчала й курятина.
Базова інфляція знизилася до 9,3%. Подорожчання оброблених продуктів — до 14%. Найпомітніше втратили темп окремі молочні товари, зокрема вершкове масло та сири.
У сегменті непродовольчих товарів зростання цін сповільнилося до 0,8%. Одяг та взуття продовжували дешевшати, тоді як ціни на інші товари зростали повільніше.
Інфляція у сфері послуг знизилася до 13,4%. Аналітики пояснюють це частковим зменшенням тиску з боку ринку праці: темпи зростання реальної зарплати сповільнилися. Найменше дорожчали страхові та фінансові послуги, оренда житла, управління багатоквартирними будинками, харчування поза домом і амбулаторна медицина.
Адміністративно регульовані ціни росли повільніше — 10,4% р/р. Меншими темпами дорожчали хліб, фармацевтична продукція та алкоголь, а темпи зміни цін на тютюнові вироби майже не змінилися.
Натомість паливо подорожчало швидше — інфляція в цій категорії прискорилася до 5,3%. Це пов’язано з подорожчанням дизпалива на зовнішніх ринках та складнішою логістикою.
НБУ очікує, що в найближчі місяці інфляційний тиск і надалі слабшатиме. Нові врожаї підтримають стримане зростання цін на продовольство, а політика регулятора з утримання привабливості гривневих активів допоможе контролювати фундаментальні інфляційні фактори.
Водночас темпи зниження інфляції будуть повільнішими, ніж у попередні періоди, оскільки ефект низької бази вичерпується.