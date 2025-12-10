​Економічна правда: Олександр Камишін йде з наглядової ради "Укрзалізниці"

Камишін відповідав за координацію діяльності з іншими органами влади.

Радник президента України Володимира Зеленського зі стратегічних питань Олександр Камишін складає свої повноваження члена наглядової ради "Укрзалізниці".

Про це повідомляє “Економічна правда” з посиланням на джерела в Кабінеті міністрів, Офісі президента та наглядовій раді "Укрзалізниці".

Зазначається, що у наглядовій раді "Укрзалізниці" Камишін відповідав за координацію діяльності з іншими органами влади.

За даними низки джерел, після звільнення з "Укрзалізниці" Камишін отримає нову посаду в оборонній сфері.

"Це ще остаточно не оформлено. Але він йде через нову посаду в оборонці. Цікаво, що робота може бути не в Україні", – припустив співрозмовник видання в уряді.

Може йтись про призначення Камишіна керувати проєктами спільного виробництва зброї із західними партнерами України.

Раніше Камишін очолював Міністерство стратегічних галузей промисловості та курував оборонну промисловість в статусі радника президента.