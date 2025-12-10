Європейський інвестиційний банк надав Україні €18,4 млн у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (UMIP), передає «Інтерфакс-Україна».

Кошти спрямують на модернізацію 28 об’єктів у Тернопільській, Запорізькій та Волинській областях — це школи, дитячі садки та лікарні.

Комісарка з питань розширення Марта Кос зазначила, що оновлення суспільної інфраструктури є ключовим елементом відновлення України:

Як розподілять фінансування:

Волинська область — €4,2 млн спрямують на модернізацію трьох ключових медичних закладів.

Тернопіль — €11,3 млн спрямують на енергозберігаючі роботи у 20 школах і дитячих садках. Усі навчальні заклади отримають сучасні системи енергомоніторингу.

Запоріжжя — €2,9 млн виділять на реконструкцію п’яти навчальних будівель із метою зменшення енергоспоживання та підвищення безпеки і комфорту.

UMIP — інвестиційна програма обсягом €400 млн, яка охоплює середні та великі громади й концентрується на модернізації тепломереж і водопостачання, термореновації громадських будівель та впровадженні сучасних систем управління відходами.