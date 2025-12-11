Йдеться про відновлення житлових будинків та соціальних інфраструктурних об’єктів, від стабільної роботи яких залежить життєдіяльність міста.

пошкоджений російськими обстрілами будинок у Тернополі, 19 листопада 2025 року

Уряд ухвалив рішення про виділення 30,8 млн грн Тернопільській обласній військовій адміністрації із резервного фонду державного бюджету на ліквідацію наслідків російського удару 19 листопада.

Пр це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Гроші виділяють на проведення аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах соціальної (житлової) та критичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень у результаті обстрілу.

Реалізація рішення про виділення 30,8 млн грн Тернопільській обласній військовій адміністрації із резервного фонду державного бюджету дозволить якнайшвидше розпочати аварійно-відновлювальні роботи та мінімізувати наслідки удару для мешканців громади міста.