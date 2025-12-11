НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
На ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки у Тернополі уряд виділив майже 31 млн грн

Йдеться про відновлення житлових будинків та соціальних інфраструктурних об’єктів, від стабільної роботи яких залежить життєдіяльність міста.

пошкоджений російськими обстрілами будинок у Тернополі, 19 листопада 2025 року
Фото: Нацполіція

Уряд ухвалив рішення про виділення 30,8 млн грн Тернопільській обласній військовій адміністрації із резервного фонду державного бюджету на ліквідацію наслідків російського удару 19 листопада. 

Пр це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Гроші виділяють на проведення аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах соціальної (житлової) та критичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень у результаті обстрілу. 

Йдеться про відновлення житлових будинків та соціальних інфраструктурних об’єктів, від стабільної роботи яких залежить життєдіяльність міста.

Реалізація рішення про виділення 30,8 млн грн Тернопільській обласній військовій адміністрації із резервного фонду державного бюджету дозволить якнайшвидше розпочати аварійно-відновлювальні роботи та мінімізувати наслідки удару для мешканців громади міста.

  • Кількість загиблих внаслідок атаки росіян по Тернополю становить 38 осіб. Станом на початок грудня безвісти зниклими вважаються ще 3 дорослих.
