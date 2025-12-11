При цьому коливання курсу гривні були двосторонніми, а курсові очікування – контрольованими.

Національний банк України залишив облікову ставку на рівні 15,5%.

Про це повідомив на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний, передає Укрінформ.

Збереження облікової ставки у жовтні, за його словами, запобігло зниженню ставок за гривневими інструментами.

"Це підтримало їхню привабливість та сприяло подальшому нарощуванню обсягів вкладень населення у гривневі строкові депозити та ОВДП. Збереження інтересу до гривневих інструментів обмежувало попит на іноземну валюту та було важливим чинником підтримання стійкої ситуації на валютному ринку", – пояснив Пишний.

При цьому коливання курсу гривні були двосторонніми, а курсові очікування – контрольованими. Водночас відносно жорстка монетарна політика не завадила подальшому розвитку кредитування, темпи якого за рік зросли на понад 30%.

"Рішення щодо збереження облікової ставки у грудні підтримає ці тенденції та сприятиме подальшому зниженню інфляції до цілі 5% на горизонті політики", – зазначив Пишний.