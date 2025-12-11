Генштаб ЗСУ: росіяни тиснуть на Покровському, Олександрівському і Костянтинівському напрямках

На Куп’янському наразі без боєзіткнень.

Станом на 16:00 11 грудня на фронті відбулися 108 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема, Миколаївка, Гірськ, Ковпинка, Ясна Поляна, Залізний Міст Чернігівської області; Шалигине, Рижівка, Сидорівка, Біла Береза, Бобилівка, Заруцьке, Будки Сумської області. Авіаударів зазнали населені пункти Спірне, Червона Гірка та Реутинці Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися п’ять бойових зіткнень. Противник здійснив 69 обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському відбулися п’ять атак ворога у районі населеного пункту Приліпка та у бік Ізбицького й Охрімівки. Дві ворожі атаки тривають дотепер.

На Куп’янському на даний час боєзіткнень не зафіксували.

На Лиманському напрямку відбулися дев’ять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Дерилове, Колодязі та Зарічне, бої точаться у семи локаціях.

На Слов’янському противник здійснив сьогодні три атаки у районах Дронівки й Переїзного.

На Краматорському боєзіткнень не було.

Сили оборони зупинили 16 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському російські війська 33 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 31 атаку, бої тривають.

На Олександрівському українські захисники відбили 18 атак противника поблизу населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Привілля, Вишневе, Рибне та Привільне. Ще один бій триває.

На Гуляйпільському відбили п’ять штурмових дій ворожих підрозділів в районі населеного пункту Гуляйполе та у бік Добропілля, ще два боєзіткнення наразі тривають.

На Оріхівському Сили оборони відбили 16 ворожих атак у районах населених пунктів Мала Токмачка, Степове, Степногірськ та у бік Приморського й Новоандріївки.

На Придніпровському ворожих наступальних дій не зафіксували.