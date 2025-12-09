​За ґрати відправили жителя Черкащини, який вчиняв підпали на Укрзалізниці

Також зрадник готував бомби для терактів.

15 років тюрми отримав житель Черкащини, який вчиняв підпали на місцевій залізниці та облаштовував схрони з вибухівкою для підготовки терактів на території регіону.

Про це йдеться на сайті Служби безпеки.

Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому», коли він закладав у тайник понад 4 кг вибухових речовин, які згодом мали забрати потенційні виконавці підривів.

За даними слідства, росіяни завербували безробітного зі Смілянського району, коли він шукав «легкі заробітки» у телеграм-каналах.

Спочатку росіяни дали йому завдання підпалити кабельну шафу зв’язку на перегоні Укрзалізниці. Для злочину чоловік використав легкозаймисту суміш, а факт загоряння зафіксував на телефонну камеру та «прозвітував» кураторові з Росії.

Далі зрадник отримав інструкцію на виготовлення вибухової суміші з підручних засобів. Після їх синтезу він розфасував речовини у чотири пакети і заховав під мостом.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним у диверсії, незаконному виготовленні вибухової речовини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також незаконному поводженні з вибуховими речовинами.