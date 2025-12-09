Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСуспільствоВійна

​За ґрати відправили жителя Черкащини, який вчиняв підпали на Укрзалізниці

Також зрадник готував бомби для терактів.

​За ґрати відправили жителя Черкащини, який вчиняв підпали на Укрзалізниці
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

15 років тюрми отримав житель Черкащини, який вчиняв підпали на місцевій залізниці та облаштовував схрони з вибухівкою для підготовки терактів на території регіону.

Про це йдеться на сайті Служби безпеки.

Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому», коли він закладав у тайник понад 4 кг вибухових речовин, які згодом мали забрати потенційні виконавці підривів.

За даними слідства, росіяни завербували безробітного зі Смілянського району, коли він шукав «легкі заробітки» у телеграм-каналах.

Спочатку росіяни дали йому завдання підпалити кабельну шафу зв’язку на перегоні Укрзалізниці. Для злочину чоловік використав легкозаймисту суміш, а факт загоряння зафіксував на телефонну камеру та «прозвітував» кураторові з Росії.

Далі зрадник отримав інструкцію на виготовлення вибухової суміші з підручних засобів. Після їх синтезу він розфасував речовини у чотири пакети і заховав під мостом.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним у диверсії, незаконному виготовленні вибухової речовини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також незаконному поводженні з вибуховими речовинами.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies