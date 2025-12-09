Трамп вважає, що Крим оточений з чотирьох сторін океаном. Він знову звинуватив Обаму в "здачі" півострова росіянам

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський понад усе хотів повернути Крим, і це могло, на його думку, спровокувати Росію до повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю Politico, зазначивши, що Крим "з чотирьох боків оточений океаном".

"Знаєте, коли Зеленський вперше прийшов і вперше зустрівся з Путіним, він сказав: «Я хочу двох речей. Я хочу, щоб Крим повернувся, і ми будемо членами НАТО". Він сказав це не дуже приємно", - сказав Трамп.

"Знаєте, він... він чудовий продавець. Я називаю його Барнумом", – додав президент США і зазначив, що Барнум – "один із найвидатніших людей на Землі, який міг продати будь-який товар у будь-який час"..

При цьому Трамп в черговий раз звинуватив експрезидента США Барака Обаму в тому, що Україна втратила півострів.

"Крим був серцем. Ви знаєте, я дуже добре розбираюся в нерухомості. Кожен раз, коли я дивився на цю карту, я говорив: «О, так, Крим такий красивий. Вау! Він з чотирьох боків оточений океаном"... Є тільки невеликий шматочок суші, щоб дістатися до основної частини. Ну, основна частина, я маю на увазі.... Крим величезний, але він з'єднаний з частиною України, про яку ми зараз говоримо, через невеликий перешийок... У найтеплішій частині найкраща погода, найкраще все. А Обама його віддав", - заявив Трамп.