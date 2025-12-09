Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ГоловнаСвіт

Трамп вважає, що Крим оточений з чотирьох сторін океаном. Він знову звинуватив Обаму в "здачі" півострова росіянам

Президент США звинуватив свого попередника Обаму в "здачі" Криму, а Зеленського - в провокації Росії.

Трамп вважає, що Крим оточений з чотирьох сторін океаном. Він знову звинуватив Обаму в "здачі" півострова росіянам
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський понад усе хотів повернути Крим, і це могло, на його думку, спровокувати Росію до повномасштабного вторгнення в Україну. 

Про це він розповів в інтерв'ю Politico, зазначивши, що Крим "з чотирьох боків оточений океаном".

"Знаєте, коли Зеленський вперше прийшов і вперше зустрівся з Путіним, він сказав: «Я хочу двох речей. Я хочу, щоб Крим повернувся, і ми будемо членами НАТО". Він сказав це не дуже приємно", - сказав Трамп. 

"Знаєте, він... він чудовий продавець. Я називаю його Барнумом", – додав президент США і зазначив, що Барнум – "один із найвидатніших людей на Землі, який міг продати будь-який товар у будь-який час"..

При цьому Трамп в черговий раз звинуватив експрезидента США Барака Обаму в тому, що Україна втратила півострів.

"Крим був серцем. Ви знаєте, я дуже добре розбираюся в нерухомості. Кожен раз, коли я дивився на цю карту, я говорив: «О, так, Крим такий красивий. Вау! Він з чотирьох боків оточений океаном"... Є тільки невеликий шматочок суші, щоб дістатися до основної частини. Ну, основна частина, я маю на увазі.... Крим величезний, але він з'єднаний з частиною України, про яку ми зараз говоримо, через невеликий перешийок... У найтеплішій частині найкраща погода, найкраще все. А Обама його віддав", - заявив Трамп. 

  • Росія захопила Крим у лютому-березні 2014 року шляхом військового вторгнення, блокування українських військових частин та проведення незаконного "референдуму", який не визнає світова спільнота.
  • У 2018 році Трамп також говорив, що вважає анексію Криму Росією результатом неправильної політики Обами. Трамп наголошував, що він допомагає Україні більше, ніж його попередник.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies