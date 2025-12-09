Є три документи стосовно мирної угоди: рамковий документ, гарантії безпеки і відновлення

Договори про гарантії безпеки будуть як з США, так і з європейцями.

Є три різні документи стосовно мирної угоди. Про це президент Володимир Зеленський повідомив 9 грудня у спілкуванні з журналістами в чаті пресцентру ОПУ.

З американцями і європейцями ідуть обговорення. Є рамковий документ з 20 пунктів, який постійно змінюється.

“І це нормально. Жива структура, яка повинна відповідати інтересам України, Європи і світу”, – сказав він.

Другий документ – це гарантії безпеки. Президент чекає відповідні пропозиції від українських військових і їхнього діалогу з американськими. Все це треба об’єданти з засадами “коаліції охочих”. Гарантії безпеки мають бути між Україною і США і між Україною і європейцями.

Третій документ стосується відновлення.

“Хтось каже, що це економічний розвиток України. Це проєкт, який має працювати після того, як закінчиться війна або буде припинення вогню”, – сказав він.

Над ним теж працюють.



