ГоловнаСвіт

Президентка Гондурасу оголосила вибори “недійсними” після “втручання” Трампа

Трамп заявив, що “наркотерористи” захоплять Гондурас, якщо представника “Лібре” – політичної сили президентки Сіомари Кастро – переоберуть.

Президентка Гондурасу Сіомара Кастро
Фото: EPA/UPG

Ліва президентка Гондурасу Сіомара Кастро оголосила недійсними суперечливі загальні вибори після ймовірного “втручання” президента США Дональда Трампа на користь консервативного кандидата.

Про це повідомляє Financial Times.

Насрі “Тіто” Асфура, кандидат від Національної партії, якого підтримує Трамп, із незначним відривом випередив свого суперника з Ліберальної партії Сальвадора Насраллу. Партія Кастро “Лібре” значно відстала і стала третьою. У вівторок, понад тиждень після виборів, підрахунок був майже завершений. 

За кілька днів до голосування Трамп також помилував колишнього президента-консерватора Хуана Орландо Ернандеса з Національної партії, який відбував 45 років ув'язнення у в'язниці США за торгівлю наркотиками.

Трамп заявив, що “наркотерористи” захоплять Гондурас, якщо представника “Лібре” переоберуть, і погрожував припинити допомогу країні, якщо Асфура програє. Але партія “Лібре” відмовилася визнати результат. Кастро заявила, що відбувається “виборчий переворот”, який вона оскаржить, зокрема, в ООН та ЄС.

“Я засуджую втручання президента США Дональда Трампа, його погрози народу Гондурасу, що у разі, коли вони проголосують за сміливого та патріотичного кандидата від партії “Лібре”, Ріксі Монкаду, будуть наслідки”, – сказала вона на мітингу.

“Суверенітет не обговорюють. Демократію не віддають”, – сказала Кастро, чоловік якої, колишній президент Мануель Селайя, був усунений у результаті військового перевороту у 2009 році.

Експрезидент Гондураса Хуан Орландо Ернандес у Нью-Йорку

США відкинули будь-які припущення про шахрайство, а речник Державного департаменту заявив: “Воля народу Гондурасу полягала у відмові від керівництва країни партією “Лібре”. Нам невідомі про жодні достовірні докази, що виправдовують заклик до анулювання”.

“Лібре” закликала до протестів, викликаючи побоювання, що невдоволення може спровокувати повторення фатальних протестів після оспорюваних виборів 2017 року. Насралла, який стверджує, що результати були сфальсифіковані, і він є законним переможцем, закликав до перерахунку всіх спірних бюлетенів.

Генеральний прокурор Йель Селайя зі свого боку закликав Інтерпол заарештувати Ернандеса за обвинуваченнями у відмиванні грошей та шахрайстві на батьківщині. Ернандеса екстрадували до США невдовзі після того, як він залишив посаду у 2022 році. Трамп несподівано оголосив про помилування колишнього лідера за два дні до виборів, заявивши, що його підставила адміністрація колишнього президента Джо Байдена.

Вважається, що Ернандес, який стверджує про свою невинність, досі перебуває в США. Він неодноразово хвалив Трампа, а його адвокат, Ренато Стабіле, відкинув ордер на арешт Гондурасу як “відчайдушну політичну заяву”.

  • Попри лідерство Асфури, оскаржувані бюлетені ще не були ретельно перевірені. Національна виборча рада (CNE) має час до 30 грудня, щоб засвідчити результати, а інавгурація нового президента запланована на 27 січня.
