Генасамблея ООН схвалила українську резолюцію про Чорнобильську катастрофу, США голосували проти

Документ передбачає зміну транслітерації на правильну в офіційних назвах, а також засудження атаки росіян на новий безпечний конфаймент.

Генеральна Асамблея ООН у середу підтримала резолюцію "Зміцнення міжнародного співробітництва та координація зусиль з вивчення, пом'якшення й мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи", ініційовану Україною.

Як пише Укрінформ, документ говорить про потреби постраждалих від аварії на ЧАЕС громад і територій, висловлює стурбованість щодо атаки росіян на новий безпечний конфаймент, яка сталася 14 лютого 2025 року, та закликає світову спільноту долучитися до відновлення захисного об'єкта.

Резолюція також змінює англійську транслітерацію станції з російського Chernobyl на українське Chornobyl в документації та назві міжнародного дня пам'яті, який відзначають 26 квітня. Наступного року в ООН проведуть спеціальне засідання, присвячене 40-річчю з дня аварії.

Українську резолюцію підтримали 97 країн, 39 утрималися. Проти висловилися Росія, Білорусь, Китай, Північна Корея, Нікарагуа, Нігер і Сполучені Штати. Чому Вашингтон заперечував - поки залишилося без пояснення.