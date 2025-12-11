Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Головна

США пояснили голос проти резолюції ООН про Чорнобильську катастрофу

Причина виявилася у цілях сталого розвитку, які нова адміністрація у Вашингтоні не підтримує.

США пояснили голос проти резолюції ООН про Чорнобильську катастрофу
Делегація США в ООН
Фото: EPA/UPG

Представниця Сполучених Штатів в ООН пояснила, яким чином США опинилися в компанії Росії, Білорусі, КНДР, Нікарагуа та Нігеру під час голосування щодо резолюції про наслідки Чорнобильської катастрофи.

Як пише Укрінформ, Штати висловилися проти документа, бо він містить посилання на Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року. 

Адміністрація Дональда Трампа пропагує скептичне ставлення до глобальних проблем та викликів людства, тому не підтримує цілі сталого розвитку і всі пов'язані з ними ініціативи, бо вони нібито "несумісні з національним суверенітетом та суперечать інтересам США".

При цьому американська делегація в ООН підкреслила підтримку міжнародних стандартів з безпеки ядерних об'єктів та запобігання ядерних інцидентів, особливо під час російсько-української війни.
