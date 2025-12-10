ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Бельгія вимагає додатковий грошовий резерв для захисту Euroclear у схемі кредиту Україні

Бельгія також пропонує розширити гарантії для покриття потенційних судових спорів та виплат.

Бельгія вимагає додатковий грошовий резерв для захисту Euroclear у схемі кредиту Україні
Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер
Фото: EPA/UPG

Бельгія наполягає на створенні додаткового фінансового резерву у пропозиції Єврокомісії щодо кредиту Україні на €210 млрд, який планують забезпечити за рахунок заморожених російських активів, пише Politico.

Йдеться про активи, що перебувають у Euroclear, де розміщені €185 млрд російських державних коштів. Ще €25 млрд активів належать приватним структурам у країнах ЄС, переважно у Франції.

Уряд Бельгії вимагає посилити фінансовий захист для Euroclear, аби компенсувати можливі витрати у разі дій Кремля у відповідь. Ідеться як про юридичні ризики, так і про втрати доходів. Пропозиція передбачає використання додаткового буфера поверх гарантій від країн ЄС, які мають убезпечити Брюссель від ситуації, коли Росія юридично відвоює кошти.

У переліку поправок Бельгія також пропонує розширити гарантії для покриття потенційних судових спорів та виплат. Частина урядів ЄС виступає проти цього.

18 грудня лідери ЄС прибудуть до Брюсселя на саміт, де спробують забезпечити подальше фінансування оборони України. Без рішення щодо російських активів Києву вже у квітні загрожує нестача коштів. Якщо активи РФ не залучать, державам ЄС доведеться фінансувати Україну з власних бюджетів, а це викликає спротив у "ощадних" країн.

Бельгія залишається головним противником нинішнього формату пропозиції, оскільки побоюється, що саме їй доведеться повертати повну суму кредиту, якщо Росія юридично відновить доступ до своїх коштів.

Резерв можуть профінансувати за рахунок "надприбутків", які Euroclear отримує у вигляді відсотків від депозитів у Європейському центральному банку, де зараз зберігаються заморожені російські активи. Торік такі доходи становили €4 млрд.

Зараз більша частина цих коштів спрямовується на погашення €45 млрд кредиту від країн G7, а Euroclear утримує 10% на покриття юридичних ризиків. Бельгія пропонує поступово підвищити цю частку, щоб додатково захистити фінансову установу.
