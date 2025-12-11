НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСвіт

Уряд Віктора Орбана посилив позиції президента Угорщини

Опозиція стверджує, що це чергова ознака страху прем'єра втратити владу на майбутніх виборах.

Уряд Віктора Орбана посилив позиції президента Угорщини
Президент Угорщини Томаш Шуйок
Фото: DW

Керівна партія Угорщини "Фідес", яку очолює прем'єр Віктор Орбан, внесла зміни до конституції країни, схваливши у парламенті посилення політичних позицій президентської посади.

Як пише Deutsche Welle, глава держави в Угорщині виконує здебільшого церемоніальні функції і не має такої влади, як очільник уряду. Нині президентом є Тамаш Шуйок, колишній голова Конституційного суду і соратник Орбана. 

"Фідес" змінили порядок відсторонення президента від посади: якщо раніше для цього було достатньо голосів простої більшості у парламенті, то тепер твердження про нездатність глави держави надалі виконувати свої повноваження мають підтримати дві третини депутатів.  

Опозиційна партія "Тиса", якій соціологи пророкують перемогу на виборах 2026 року з перевагою у 10%, вважає, що таким чином Орбан чіпляється за владу: лояльний до прем'єра президент буде щонайменше до 2030 року мати право вето, заважаючи новому уряду провадити свою політику.
