Уряд Віктора Орбана посилив позиції президента Угорщини

Керівна партія Угорщини "Фідес", яку очолює прем'єр Віктор Орбан, внесла зміни до конституції країни, схваливши у парламенті посилення політичних позицій президентської посади.

Як пише Deutsche Welle, глава держави в Угорщині виконує здебільшого церемоніальні функції і не має такої влади, як очільник уряду. Нині президентом є Тамаш Шуйок, колишній голова Конституційного суду і соратник Орбана.

"Фідес" змінили порядок відсторонення президента від посади: якщо раніше для цього було достатньо голосів простої більшості у парламенті, то тепер твердження про нездатність глави держави надалі виконувати свої повноваження мають підтримати дві третини депутатів.

Опозиційна партія "Тиса", якій соціологи пророкують перемогу на виборах 2026 року з перевагою у 10%, вважає, що таким чином Орбан чіпляється за владу: лояльний до прем'єра президент буде щонайменше до 2030 року мати право вето, заважаючи новому уряду провадити свою політику.