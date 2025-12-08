Туреччина продовжить постачати російський газ до Угорщини

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовились, що Анкара продовжить постачання російського газу до Угорщини.
Про це повідомляє MTI.
Віктор Орбан нагадав, що домовився зі США, що санкції Вашингтона щодо російського газу та нафти не торкнуться Угорщини.
"Сьогодні ж було домовлено з президентом Ердоганом, що турки забезпечать маршрут для цього", – зауважив голова уряду Угорщини.
Він зазначив, що така гарантія може бути необхідною, оскільки тільки 2025 року через Туреччину до Угорщини надійшло 7,5 млрд кубометрів газу.
- Угорщина та, ймовірно, Словаччина оскаржуватимуть в Європейському суді план ЄС щодо заборони імпорту російського газу й нафти.
-
Євросоюз ухвалив регламент, який передбачає поетапну повну заборону імпорту російського газу та нафти до кінця 2027 року. Заборона охоплює як трубопровідний газ, так і скраплений природний газ, а також нафтопродукти. Це частина плану REPowerEU, спрямованого на енергетичну незалежність Європи.
-
ЄС ще у 2022 році ввів ембарго на більшість імпорту російської нафти, але новий регламент закріплює повну відмову від залишкових поставок у рамках єдиної політики. Документ встановлює обов’язкову заборону, а не лише політичну декларацію.
-
Країни-члени ЄС повинні розробити плани диверсифікації постачання. За порушення передбачені штрафи.