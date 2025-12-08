Туреччина продовжить постачати російський газ до Угорщини

2025 року через Туреччину до Угорщини надійшло 7,5 млрд кубометрів газу.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовились, що Анкара продовжить постачання російського газу до Угорщини.

Про це повідомляє MTI.

Віктор Орбан нагадав, що домовився зі США, що санкції Вашингтона щодо російського газу та нафти не торкнуться Угорщини.

"Сьогодні ж було домовлено з президентом Ердоганом, що турки забезпечать маршрут для цього", – зауважив голова уряду Угорщини.

Він зазначив, що така гарантія може бути необхідною, оскільки тільки 2025 року через Туреччину до Угорщини надійшло 7,5 млрд кубометрів газу.