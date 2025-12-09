Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Італії 9 грудня зустрівся з Папою Римським Левом XIV, пишуть Суспільне і NV. Зустріч відбулася резиденції Папи поблизу Рима.

Вона тривала близько 30 хвилин. Деталі поки що невідомі.

Після вступу на Святий Престол Папа Лев XIV один раз зустрічався з українським президентом – в липні.

Володимир Зеленський після візиту до резиденції Папи матиме переговори з прем'єркою Джорджію Мелоні. Візит до Італії послідував за відвіданими Брюсселя й Лондона, де президент разом з європейськими партнерами обговорював "мирну угоду" і гарантії безпеки.