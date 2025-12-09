Естонія запровадила електронне голосування на виборах у 2005 році, раніше за цифрове посвідчення особи. На сьогодні до половини усіх голосів здійснюються онлайн.
Про це в інтервʼю Укрінформу розповіла радниця із цифрової трансформації в e-Estonia Петра Гольм.
"Естонія голосує електронно з 2005 року, бо ми були піонерами у цифровізації. Цю систему розгорнули набагато раніше за цифрове посвідчення особи і X-Road, багато що не було досконалим. Однак держава шукала шляхи, як довести світові, що ми можемо цифровізувати головну послугу між громадянином і державою", – сказала вона.
Гольм зауважила, що на виборах в 2023 році частка онлайн-голосів сягнула 50%, але потім падала до 46%.
"Це нормально. Люди вільні обирати. Для естонців це доволі логічно, тому що в нас немає багато посольств, хоча самі ми розкидані по світу. Дехто навчається, мандрує. Ми не хочемо, щоб громадянин втратив можливість проголосувати, що важливо для демократії, лише тому, що він не в країні", – пояснила радниця.
Гольм пояснила, що онлайн-голосування відкрите протягом 5–6 днів, і якщо хтось хоче змінити голос - це можна зробити скільки завгодно разів. Перед цим необхідно скасувати попередній свій голос.
"Ми також не хочемо, щоб він полишав свої справи та планував окремий день, щоб піти і проголосувати. Можливо, люди у відпустці, насолоджуються роботою в саду, відпочивають у своєму заміському будинку. Ви просто авторизуєтеся і голосуєте – три хвилини", – додала Гольм.
