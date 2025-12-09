Зеленський зустрівся з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Співрозмовники обговорили роботу з партнерами зі США над кроками заради миру, гарантії безпеки та посилення стійкості України.

Також торкнулися ініціативи PURL і репараційного кредиту.

“По всіх питаннях скоординували позиції. Діємо узгоджено й конструктивно. Дякую за зустріч і за підтримку!” - написав президент України.