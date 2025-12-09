НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Росіяни атакували Україну ракетами
Про виступ Путіна та погрози Європі
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ГоловнаПолітика

Зеленський зустрівся з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн

Співрозмовники обговорили, зокрема, ініціативу PURL і репараційний кредит.

Зеленський зустрівся з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн, Володимир Зеленський, Марк Рютте та Антоніу Кошта
Фото: Скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Співрозмовники обговорили роботу з партнерами зі США над кроками заради миру, гарантії безпеки та посилення стійкості України. 

Також торкнулися ініціативи PURL і репараційного кредиту. 

“По всіх питаннях скоординували позиції. Діємо узгоджено й конструктивно. Дякую за зустріч і за підтримку!” - написав президент України.
﻿
