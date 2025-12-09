Зеленський "готовий іти на вибори" і просить Трампа забезпечити безпеку їх проведення

Президент Володимир Зеленський не обговорював з міжнародними партнерами питання проведення виборів в Україні. Проведення виборів залежить від українського народу, і це його питання, а не інших держав, сказав президент під час спілкування з журналістами в чаті пресцентру ОПУ.

Він сказав, що готовий до виборів. Він чув натяки, що чіпляється за крісло президента, і тому, мовляв, триває війна.

“Це, якщо чесно, абсолютно неадекватна історія”, – прокоментував він.

Є два питання, пов’язані з виборами: безпека, зокрема те, як будуть голосувати військові, а друге – законодавча основа для легітимності їх проведення.

Оскільки це питання піднімає американський президент, то Зеленський просить США допомогти.

“Прошу допомогти мені, можна разом з європейськими колегами, забезпечити безпеку проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Далі, раз так пішла справа, прошу, щоб депутати нашої фракції і в принципі парламентарі, підготували законодавчі пропозиції стосовно можливості зміни законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану”, – сказав він.

Зеленський сказав, що очікує пропозицій партнерів і депутатів і готовий іти на вибори.

Проведення виборів на період дії воєнного стану неможливий відповідно до Конституції.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Україні треба провести вибори, бо чинна влада перевищила відведені їй терміни. Це перевищення пов'язане з неможливістю провести вибори безпечно і законодавчо.

В свіжому інтерв'ю американський лідер знову сказав, що Україні треба вибори.



