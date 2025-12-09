Зеленський "готовий іти на вибори" і просить Трампа забезпечити безпеку їх проведення

Президент Володимир Зеленський не обговорював з міжнародними партнерами питання проведення виборів в Україні. Проведення виборів залежить від українського народу, і це його питання, а не інших держав, сказав президент під час спілкування з журналістами в чаті пресцентру ОПУ.
Він сказав, що готовий до виборів. Він чув натяки, що чіпляється за крісло президента, і тому, мовляв, триває війна.
“Це, якщо чесно, абсолютно неадекватна історія”, – прокоментував він.
Є два питання, пов’язані з виборами: безпека, зокрема те, як будуть голосувати військові, а друге – законодавча основа для легітимності їх проведення.
Оскільки це питання піднімає американський президент, то Зеленський просить США допомогти.
“Прошу допомогти мені, можна разом з європейськими колегами, забезпечити безпеку проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Далі, раз так пішла справа, прошу, щоб депутати нашої фракції і в принципі парламентарі, підготували законодавчі пропозиції стосовно можливості зміни законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану”, – сказав він.
Зеленський сказав, що очікує пропозицій партнерів і депутатів і готовий іти на вибори.
- Проведення виборів на період дії воєнного стану неможливий відповідно до Конституції.
- Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Україні треба провести вибори, бо чинна влада перевищила відведені їй терміни. Це перевищення пов'язане з неможливістю провести вибори безпечно і законодавчо.
- В свіжому інтерв'ю американський лідер знову сказав, що Україні треба вибори.