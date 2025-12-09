Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ГоловнаПолітика

Зеленський "готовий іти на вибори" і просить Трампа забезпечити безпеку їх проведення

А нардепів – підготувати законодавчі зміни, які би це уможливили. 

Зеленський "готовий іти на вибори" і просить Трампа забезпечити безпеку їх проведення
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський не обговорював з міжнародними партнерами питання проведення виборів в Україні. Проведення виборів залежить від українського народу, і це його питання, а не інших держав, сказав президент під час спілкування з журналістами в чаті пресцентру ОПУ. 

Він сказав, що готовий до виборів. Він чув натяки, що чіпляється за крісло президента, і тому, мовляв, триває війна.

“Це, якщо чесно, абсолютно неадекватна історія”, – прокоментував він.

Є два питання, пов’язані з виборами: безпека, зокрема те, як будуть голосувати військові, а друге – законодавча основа для легітимності їх проведення. 

Оскільки це питання піднімає американський президент, то Зеленський просить США допомогти.

Прошу допомогти мені, можна разом з європейськими колегами, забезпечити безпеку проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Далі, раз так пішла справа, прошу, щоб депутати нашої фракції і в принципі парламентарі, підготували законодавчі пропозиції стосовно можливості зміни законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану”, – сказав він. 

Зеленський сказав, що очікує пропозицій партнерів і депутатів і готовий іти на вибори.

  • Проведення виборів на період дії воєнного стану неможливий відповідно до Конституції.
  • Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Україні треба провести вибори, бо чинна влада перевищила відведені їй терміни. Це перевищення пов'язане з неможливістю провести вибори безпечно і законодавчо.
  • В свіжому інтерв'ю американський лідер знову сказав, що Україні треба вибори. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies