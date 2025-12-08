Зеленський назвав кандидатів на посаду голови Офісу президента

Президент поки що не визначився, і в випадку більшості кандидатур їм на заміну треба буде шукати нових людей.

Президент Володимир Зеленський все ще розмірковує над тим, кого призначити на посаду голови свого Офісу. Відповідаючи на запитання журналістів 8 грудня він повідомив, що провів консультації.

Зараз є різні кандидати, зокрема міністр оборони Денис Шмигаль і віцепрем'єр Михайло Федоров. Але є виклик, бо Верховна Рада має їх зняти з посад перед призначенням.

"І тут не хочеться, щоб було як у тій грі дженга, коли одну деталь витягнув і все розсипалось. Офіс президента – важливо, але є інші інституції", – сказав він.

Зеленський додав, що в Мінцифри є багато молодих і розумних людей, можливо, Федоров знайде собі альтернативу. З міністром оборони складніше: там більшість бюджету і відповідальності.

"На сьогодні це пріоритет номер один і не впевнений, що Рада зможе знайти кандидатуру", – сказав він.

Зеленський додав, що поки що уряд і Рада не можуть знайти кандидатів навіть у Мін'юст та Міненерго.

"Що стосується Кислиці: дуже допомагає мені зараз у переговорному форматі. Це дуже важливо, і саме цей напрямок витягнути з міністерства закордонних справ буде непросто. Тоді в Офісу напрямку буде міжнародка більше. Не впевнений стосовно внутрішніх питань, що Кислиця буде витрачати на це час і зможе", – сказав він.

Розглядають також військових, зокрема голову ГУР Кирила Буданова і заступника голови ОП Павла Палісу.

"Паліса дуже хороший військовий, він розбирається суто в цьому напрямку", – сказав він.

Поки що, на думку президента, він буде відволікатися на війну.

"Буданов керує розвідкою, ГУР МО, важливий напрямок, може бути керівником напрямку, як і кожна з цих кандидатур. Треба думати, розуміти, хто буде замість нього в ГУР МО", – сказав він.

Зеленський додав, що з часом може звикнути до того, що взагалі буде без голови Офісу, тож треба визначитися.