Зеленський про переговорників США: Джаред старається, і США справді хочуть закінчити війну, для них це не гра

Президент Володимир Зеленський прокоментував тезу про те, що європейці бачать його недовіру до США. Відповідаючи на запитання журналістів у чаті ОП, він сказав, що в різних європейців є різні думки.

Є відверто проросійські лідери країн, є проамериканські. Сам він вважає США сильним партнером.

“Президент Трамп точно хоче закінчити війну, і це факт. Так, у нього своє бачення, а ми тут живемо, бачимо деталі, нюанси, набагато глибше це сприймаємо, бо це наша Батьківщина”, – сказав він.

Зеленський сказав, що радник і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер дуже старається на переговорах.

“Є багато переговорників, я точно бачу, що вони хочуть, щоб війна закінчилася. Це не гра Сполучених Штатів”, – відповів президент на запитання “Ліги”.

Для України важливо не лише те, щоб війна закінчилася, а й те, на яких засадах. Щоб не було ризику повторення війни.

“Бо Росії ми не віримо. Ми хочемо відповіді на кожну таку деталь”, – додав глава держави.

На запитання Радіо Свободи про те, чи влаштовує Україну варіант, що США відійдуть від переговорного процесу, але продовжать продавати зброю, президент відповів, що ні. Треба боротися, щоб Штати продовжували допомагати і тиснути на Росію. Європейські партнери сильні, але програма PURL дає можливість купувати американську зброю. Зеленський вважає, що ця програма підходить сучасній політиці США, які отримують за зброю для України зброю. Україні на цей рік не вистачає 800 млн, а не вистачало раніше 1,5 млрд.