ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
ГоловнаСвіт

Зеленський про переговорників США: Джаред старається, і США справді хочуть закінчити війну, для них це не гра

Президент вважає США сильним партнером. 

Зеленський про переговорників США: Джаред старається, і США справді хочуть закінчити війну, для них це не гра
Джаред Кушнер
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський прокоментував тезу про те, що європейці бачать його недовіру до США. Відповідаючи на запитання журналістів у чаті ОП, він сказав, що в різних європейців є різні думки.

Є відверто проросійські лідери країн, є проамериканські. Сам він вважає США сильним партнером.

“Президент Трамп точно хоче закінчити війну, і це факт. Так, у нього своє бачення, а ми тут живемо, бачимо деталі, нюанси, набагато глибше це сприймаємо, бо це наша Батьківщина”, – сказав він. 

Зеленський сказав, що радник і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер дуже старається на переговорах. 

“Є багато переговорників, я точно бачу, що вони хочуть, щоб війна закінчилася. Це не гра Сполучених Штатів”, – відповів президент на запитання “Ліги”.

Для України важливо не лише те, щоб війна закінчилася, а й те, на яких засадах. Щоб не було ризику повторення війни.

“Бо Росії ми не віримо. Ми хочемо відповіді на кожну таку деталь”, – додав глава держави. 

На запитання Радіо Свободи про те, чи влаштовує Україну варіант, що США відійдуть від переговорного процесу, але продовжать продавати зброю, президент відповів, що ні. Треба боротися, щоб Штати продовжували допомагати і тиснути на Росію. Європейські партнери сильні, але програма PURL дає можливість купувати американську зброю. Зеленський вважає, що ця програма підходить сучасній політиці США, які отримують за зброю для України зброю. Україні на цей рік не вистачає 800 млн, а не вистачало раніше 1,5 млрд.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies