Зеленський у Британії зустрінеться з Макроном, Мерцем і Стармером

Під час візиту до Великої Британії 8 грудня український президент Володимир Зеленський зустрінеться з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорять переговори України і США стосовно мирної угоди, пишуть CNN і BBC.

Європейські лідери “розглянуть ситуацію та поточні переговори в рамках американського посередництва”, заявив Макрон. Також у Лондоні Зеленський зуслухає доповідь і отримає документи від переговорників, які повертаються зі США.

Минулого тижня в Штатах завершився третій, кількаденний раунд перемовин між Україною і представниками американської адміністрації. Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустріли українців після того, як самі повернулися з Москви, де бачилися з Путіним.

Сьогодні делегація на чолі з Рустемом Умєровим прозвітує про результати перемовин. Дональд Трамп тим часом вже встиг заявити, що Україні передали якусь пропозицію, з якої згодні росіяни.