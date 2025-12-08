Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зеленський у Британії зустрінеться з Макроном, Мерцем і Стармером

Лідери обговорять перемовний процес із американцями. 

Зеленський у Британії зустрінеться з Макроном, Мерцем і Стармером
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Під час візиту до Великої Британії 8 грудня український президент Володимир Зеленський зустрінеться з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорять переговори України і США стосовно мирної угоди, пишуть CNN і BBC.

Європейські лідери “розглянуть ситуацію та поточні переговори в рамках американського посередництва”, заявив Макрон. Також у Лондоні Зеленський зуслухає доповідь і отримає документи від переговорників, які повертаються зі США.

Минулого тижня в Штатах завершився третій, кількаденний раунд перемовин між Україною і представниками американської адміністрації. Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустріли українців після того, як самі повернулися з Москви, де бачилися з Путіним. 

Сьогодні делегація на чолі з Рустемом Умєровим прозвітує про результати перемовин. Дональд Трамп тим часом вже встиг заявити, що Україні передали якусь пропозицію, з якої згодні росіяни. 
