Лідери Конгресу в неділю погодили текст бюджету національної оборони та безпеки. Йдеться про законопроєкт про національну оборону (National Defense Authorization Act, NDAA).

Про це пишуть видання The Hill, агенція Reuters, та "Радіо свобода".

Зазначається, що на наступний рік оборонний бюджет Штатів становитиме 901 мільярд доларів. Це на $8 мільярдів більше, ніж вимагав Дональд Трамп – $892,6 млрд. NDAA не виділяє кошти безпосередньо, а встановлює політику на майбутній рік.

У тексті документу також згадується і допомога для України. У розділі "Розширення та модифікація ініціативи з оборонної допомоги Україні", закладено додаткові по 400 мільйонів доларів фінансування на 2026 та 2027 роки.

Законопроєкт також передбачає оцінку "військової стратегії, цілей та розстановки сил Росії, які впливають на країни Індо-Тихоокеанського регіону", зокрема, на Китай.

Окремо пропонується підготувати опис "масштабів двостороннього чи багатостороннього співробітництва" між Китаєм, Росією, Іраном та КНДР у "дипломатичній, інформаційній, військовій та економічній сферах".

"Цьогорічний Закон про національну оборону сприяє просуванню порядку денного президента Трампа та республіканців “Мир через силу”, закріплюючи законодавчо 15 указів президента Трампа, припиняючи “пробуджену” ідеологію в Пентагоні, зміцнюючи кордон, відновлюючи промислову базу оборони та повертаючи боєздатний дух воїна", – прокоментував цей документ спікер Палати представників Майк Джонсон.

Reuters пише, що законопроект обсягом 3000 сторінок включає 4% підвищення зарплат для військовослужбовців. Документ є "компромісом" між версіями закону про національне забезпечення оборони, прийнятими раніше цього року Сенатом і Палатою представників.

NDAA був остаточно узгоджений після кількох тижнів обговорень серед республіканців, і Палата представників може проголосувати за нього вже найближчими днями.

У травні Трамп звернувся до Конгресу з проханням закласти бюджет національної оборони у розмірі 892,6 мільярда доларів на 2026 фінансовий рік.