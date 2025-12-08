Bloomberg: РФ відправила зріджений газ до Китаю попри санкції

Якщо вантаж із судна розвантажать, це стане 19-м постачанням ЗПГ до Китаю з російських санкційних підприємств із серпня.

Російський завод із експорту зрідженого природного газу (ЗПГ) здійснив перше постачання до Китаю після того, як потрапив під санкції США.

Про це пише Bloomberg.

Як свідчать дані судноплавного моніторингу, зібрані виданням, судно Valera, яке у жовтні завантажило партію газу на портовому терміналі "Портова" компанії Газпром на Балтійському морі, у понеділок прибуло до імпортного термінала Бейхай на півдні Китаю. І саме судно Valera, і термінал "Портова" були під санкціями адміністрації Джо Байдена, яка прагнула зірвати плани Росії зі збільшення експорту СПГ.

Китай, який не визнає односторонніх санкцій, за останні місяці дедалі активніше купує російський газ із "чорного списку", тим самим зміцнюючи енергетичні зв’язки з Москвою.

Пекін також проігнорував більший тиск з боку президента США Дональда Трампа щодо припинення закупівлі російської нафти, що, ймовірно, стане ключовою темою торгових переговорів між Вашингтоном і Нью-Делі цього тижня.

У Росії є два відносно невеликі експортні заводи ЗПГ у Балтійському морі, і завод Висоцьк, який управляється "Новатеком", також перебуває під санкціями США. Ще один санкційний російський проєкт – "Арктик ЗПГ-2" у Сибіру – почав постачати паливо до Бейхая наприкінці серпня.

Загальні постачання російського ЗПГ до Китаю, включно з продукцією непідсанкційних заводів, зросли приблизно на 14% у період із вересня по листопад порівняно з тим самим періодом минулого року, свідчать дані з моніторингу суден. Якщо вантаж зі Valera буде розвантажено, це стане 19-м постачанням до Китаю з російських підсанкційних підприємств із серпня.

У середині жовтня супутникові знімки зафіксували, що танкер, який завантажив газ у "Портовій", передавав вантаж іншому судну, зареєстрованому на компанію з Гонконгу, поблизу Малайзії. Це судно CCH Gas, і воно надсилало хибні сигнали про своє місцезнаходження та було помічене супутниками біля Китаю минулого місяця. Зараз його місце перебування невідоме.