Після Лондона президент Зеленський сьогодні полетить до Брюсселя

Після Лондона президент Володимир Зеленський полетить до Брюсселя. Про це пише BBC.
Там він проведе зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте. Також вони обидва проведуть перемовини з президентом Євроради Антоніо Коштою і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
В британській столиці відбудеться зустріч із прем'єр-міністром Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем. Президент анонсував перемовини стосовно мирної угоди.
Також він має зустрітися з українською делегацією перемовників, які зараз повертаються зі США. Американська сторона передала Україні новий драфт документів.
Зеленський сказав, що цей тиждень буде присвячено дипломатичним питанням.