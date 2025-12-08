Після Лондона президент Зеленський сьогодні полетить до Брюсселя

Він зустрінеться з лідерами ЄС і НАТО.

Після Лондона президент Володимир Зеленський полетить до Брюсселя. Про це пише BBC.

Там він проведе зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте. Також вони обидва проведуть перемовини з президентом Євроради Антоніо Коштою і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

В британській столиці відбудеться зустріч із прем'єр-міністром Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем. Президент анонсував перемовини стосовно мирної угоди.

Також він має зустрітися з українською делегацією перемовників, які зараз повертаються зі США. Американська сторона передала Україні новий драфт документів.

Зеленський сказав, що цей тиждень буде присвячено дипломатичним питанням.