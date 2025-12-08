Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСвіт

У польському Жешові відкрили віцеконсульство України

Це вже шоста консульська установа на території Польщі. 

У польському Жешові відкрили віцеконсульство України
У Жешові відкрили українське віцеконсульство
Фото: Andrii Sybiha в X

У польському Жешові офіційно відкрили українське віцеконсульство. Очікується, що це посилить підтримку українців і поглибить регіональну співпрацю, повідомив у X міністр закордонних справ Андрій Сибіга. 

Це вже шоста українська консульська місія в Польщі. Консульський округ включить чотири пункти пропуску між Україною і Польщею.

"Це дозволить нам посилити допомогу українським громадянам і в подальшому розвивати міжкордонну співпрацю", – вважає Андрій Сибіга. 

Міністр закордонних справ подякував польським громадянам за підтримку.

"Перебуваючи в Жешові – Місті-рятівнику, яке стало символом відкритих сердець, – я висловив щиру вдячність народу Польщі за їхню неоціненну допомогу та непохитну підтримку України та наших громадян", – сказав він. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies