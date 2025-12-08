FT: Франція приховує €18 млрд російських активів від ініціативи ЄС щодо "рапараційної позики"

Париж зберігає в таємниці назви приватних банків, у яких розміщено другий за величиною у світі обсяг заморожених російських державних активів.

Франція зазнає дедалі більшого тиску допомогти фінансувати Україну за рахунок €18 млрд російських суверенних активів, які вже понад два роки перебувають у замороженому стані в приватних банках, імена яких Париж відмовляється розкривати.

Як пише видання Financial Times, це викликає невдоволення низки інших європейських столиць.

Франція має другий за величиною обсяг iммобілізованих російських резервів у Європі. Після активів Euroclear майже всі інші €25 млрд російських державних коштів у ЄС заблоковані у комерційних банках Франції та Бельгії. Однак Париж не надає жодних деталей щодо того, які саме установи утримують російські державні кошти і як використовується нарахований на них відсоток, посилаючись на "конфіденційність клієнтів".

Чотири джерела видання повідомили, що значна частина €18 млрд у Франції зберігається у приватних банках, і більша їх частина ймовірно знаходиться у BNP Paribas. Жоден з основних банків Франції чи Бельгії не коментує ситуацію.

Аналітики зазначають, що операції комерційних банків із центральними банками та їхніми резервами є "одним з найменш прозорих сегментів глобальних фінансових ринків".

Активи знову опинилися в центрі уваги, оскільки Єврокомісія просуває план "позики під репарації" для України, забезпеченої замороженими активами російського центробанку. Нова пропозиція передбачає використання активів, заблокованих по всьому ЄС, а не лише головних €185 млрд, що зберігаються в Euroclear – брюссельському центральному депозитарії цінних паперів.

Бельгія наполягає, що саме активи у Франції та інших країнах також мають бути включені до схеми позики, оскільки нині вся увага непропорційно зосереджена на Euroclear, і це робить його більш вразливим до російських дій у відповідь та фінансових ризиків.

Франція підтримує саму ідею "позики під репарації", але виступає проти залучення активів у комерційних банках, стверджуючи, що вони підпадають під інші договірні зобов’язання, ніж активи в Euroclear.

Euroclear отримує прибутки від готівки, що виникає внаслідок погашення російських цінних паперів, але він не має договірного обов’язку виплачувати відсотки Росії, тому ці прибутки спрямовуються на забезпечення позики для України.

Комерційні банки, навпаки, у багатьох випадках мають обов’язок виплачувати відсотки РФ, залежно від умов контракту.

Єврокомісія пропонує, щоб ЄС сам покривав будь-які потенційні відсоткові виплати Росії, якщо вони виникнуть.

У 2024 році Euroclear отримав €5,4 млрд прибутку від російських активів, а за перше півріччя 2025 року – ще €2,4 млрд.Французькі банки уникають участі в політичній дискусії, тоді як уряд Франції не коментує деталі, попри те що раніше охоче публікував інформацію про вилучення яхт і нерухомості російських олігархів.

Лідери ЄС обговорять план позики під репарації на саміті через два тижні.