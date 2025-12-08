ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Росіяни атакували Україну ракетами
Зеленський: Росія наполягає на тому, що Україна мусить віддати свої території, США шукають компроміс

Питання про те, щоб обміняти свої території на гарантії безпеки, не стоїть. 

Зеленський: Росія наполягає на тому, що Україна мусить віддати свої території, США шукають компроміс
Путін та спецпосланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф під час зустрічі в Кремлі в Москві, 6 серпня 2025 р,
Фото: EPA/UPG

Росія наполягає на тому, що Україна мусить віддати їй свої території. Україна віддавати нічого не хоче, сказав президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів 8 грудня в чаті Офісу президента. 

Він підкреслив, що передавати свої території Україна права не має: ні законодавчого, ні морального. Україна бореться за те, щоб нічого не віддавати.

"Американці сьогодні шукають компроміс. Буду відвертим", – сказав він у відповідь на запитання "Бабеля". 

У відповідь на запитання BBC президент додав, що Україна пояснює партнерам неможливість роботи ЗАЕС без України. 

"Сенситивні питання: Донбас, Запорізька атомна станція, питання грошей, гарантії безпеки", – сказав він.

На запитання AFP про те, якими мають бути гарантії безпеки, щоб Україна була готова обміняти їх на території, "які ворог ще не захопив", президент відповів:

"Не треба бути такими песимістичними: які ворог ще не захопив. Це не значить, що він щось захопить. І в принципі так питання не стоїть: давайте обміняємо території на гарантії безпеки. Хоча питання обміну територій ми з вами чули не один раз. Не впевнений, що це правильний підхід", – сказав він.

Зеленський додав, що є території, які росіяни не можуть тримати. Є невеликі шматочки на Сумському і Харківському напрямку, і це складне питання, що з ними буде, якщо зупинитися на контактній лінії. Росія продовжуватиме тиск, аби захопити Донбас.
﻿
