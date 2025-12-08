Зеленський: Росія наполягає на тому, що Україна мусить віддати свої території, США шукають компроміс

Питання про те, щоб обміняти свої території на гарантії безпеки, не стоїть.

Путін та спецпосланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф під час зустрічі в Кремлі в Москві, 6 серпня 2025 р,

Росія наполягає на тому, що Україна мусить віддати їй свої території. Україна віддавати нічого не хоче, сказав президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів 8 грудня в чаті Офісу президента.

Він підкреслив, що передавати свої території Україна права не має: ні законодавчого, ні морального. Україна бореться за те, щоб нічого не віддавати.

"Американці сьогодні шукають компроміс. Буду відвертим", – сказав він у відповідь на запитання "Бабеля".

У відповідь на запитання BBC президент додав, що Україна пояснює партнерам неможливість роботи ЗАЕС без України.

"Сенситивні питання: Донбас, Запорізька атомна станція, питання грошей, гарантії безпеки", – сказав він.

На запитання AFP про те, якими мають бути гарантії безпеки, щоб Україна була готова обміняти їх на території, "які ворог ще не захопив", президент відповів:

"Не треба бути такими песимістичними: які ворог ще не захопив. Це не значить, що він щось захопить. І в принципі так питання не стоїть: давайте обміняємо території на гарантії безпеки. Хоча питання обміну територій ми з вами чули не один раз. Не впевнений, що це правильний підхід", – сказав він.

Зеленський додав, що є території, які росіяни не можуть тримати. Є невеликі шматочки на Сумському і Харківському напрямку, і це складне питання, що з ними буде, якщо зупинитися на контактній лінії. Росія продовжуватиме тиск, аби захопити Донбас.