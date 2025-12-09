Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ГоловнаСвіт

Італійська прем'єрка бере участь в обговоренні мирного плану для України

Зеленський наголосив, що важливо не втратити підтримку цієї країни. 

Італійська прем'єрка бере участь в обговоренні мирного плану для України
Фото: EPA/UPG

Італія продовжує підтримувати Україну, сказав президент Володимир Зеленський під час візиту до цієї країни 9 грудня. Відповідаючи на запитання журналістів у часті пресцентру ОПУ він сказав, що має з прем’єркою Джорджою Мелоні особистий контакт, а вона має особистий контакт із Дональдом Трампом

Дуже важливо це не втратити, Італія підтримувала Україну і пакетами, і геополітично, нагадав глава держави. Київ завжди запрошує італійських представників на переговори в форматі радник з питань безпеки.

Зеленський додав, що обговорив із Мелоні мирний план, який ще недоопрацьований. Роль Італії дуже важлива, підсумував він. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies