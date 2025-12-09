Зеленський наголосив, що важливо не втратити підтримку цієї країни.

Італія продовжує підтримувати Україну, сказав президент Володимир Зеленський під час візиту до цієї країни 9 грудня. Відповідаючи на запитання журналістів у часті пресцентру ОПУ він сказав, що має з прем’єркою Джорджою Мелоні особистий контакт, а вона має особистий контакт із Дональдом Трампом.

Дуже важливо це не втратити, Італія підтримувала Україну і пакетами, і геополітично, нагадав глава держави. Київ завжди запрошує італійських представників на переговори в форматі радник з питань безпеки.

Зеленський додав, що обговорив із Мелоні мирний план, який ще недоопрацьований. Роль Італії дуже важлива, підсумував він.