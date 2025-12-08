НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Світ

Зеленський: Китаю не вигідно закінчення війни в Україні, бо не вигідна слабка Росія

Водночас президент не має даних про те, що Пекін постачає озброєння окупантам. 

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що Китаю вигідне закінчення розв'язаної Росією війни. Про це він сказав 8 грудня під час спілкування з журналістами. 

Він нагадав про нову Стратегію США, в якій Китай названо викликом. КНР і США – це два полюси, два великі протистояння, додав президент. 

"Це не значить, що це війна. Можуть бути протистояння і економічні. І сьогодні Китаю не вигідна слабка Росія, програвша Росія в цьому форматі. І через це, чесно, страждає український народ", – сказав він.

Зеленський додав, що це не значить, що Китай прямо зброєю підтримує росіян. Хоча є дані розвідок про постачання верстатів.

"Але прямого постачання зброї... мені не доповідали про це", – сказав він. 
