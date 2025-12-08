Зеленський: Китаю не вигідно закінчення війни в Україні, бо не вигідна слабка Росія

Водночас президент не має даних про те, що Пекін постачає озброєння окупантам.

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що Китаю вигідне закінчення розв'язаної Росією війни. Про це він сказав 8 грудня під час спілкування з журналістами.

Він нагадав про нову Стратегію США, в якій Китай названо викликом. КНР і США – це два полюси, два великі протистояння, додав президент.

"Це не значить, що це війна. Можуть бути протистояння і економічні. І сьогодні Китаю не вигідна слабка Росія, програвша Росія в цьому форматі. І через це, чесно, страждає український народ", – сказав він.

Зеленський додав, що це не значить, що Китай прямо зброєю підтримує росіян. Хоча є дані розвідок про постачання верстатів.

"Але прямого постачання зброї... мені не доповідали про це", – сказав він.