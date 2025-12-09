НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Куба заперечує контакти зі США щодо майбутнього Венесуели

МЗС Куби назвало повідомлення про такі контакти абсурдними та неправдивими.

Куба заперечує контакти зі США щодо майбутнього Венесуели
Президент Венесуели Ніколас Мадуро виступає під час заходу в Каракасі

Куба заперечує, що зверталася до Сполучених Штатів щодо того, як виглядатиме регіон без Ніколаса Мадуро на чолі Венесуели.

Про це повідомляє Reuters.

“Куба відкидає як абсурдні та неправдиві повідомлення преси, які стверджують... про нібито контакти між кубинськими чиновниками та урядом Сполучених Штатів для вирішення внутрішніх питань, які є виключно відповідальністю уряду Венесуели”, - повідомила заступниця міністра закордонних справ Куби Хосефіна Відаль.

Вона наголосила, що “войовничі сектори” США проводять кампанію з дискредитації, спрямовану на створення розколу між Кубою та Венесуелою та створення приводу для агресії США в регіоні.

“Куба відкидає спроби заплямувати свою бездоганну репутацію в боротьбі за мир у Латинській Америці та Карибському басейні та проти торгівлі наркотиками”, – сказала Відаль.

  • Раніше Венесуела скасувала права на польоти для шести авіакомпаній після того, як вони призупинили польоти до країни у відповідь на попередження Федерального авіаційного управління США.

  • Згодом Трамп під час спілкування з військовослужбовцями заявив, що невдовзі Вашингтон почне "вживати заходів" проти венесуельських наркоперевізників на суші. Раніше боротьбу із наркотрафіком вели у морі.

  • Американські військові протягом кількох місяців перекидають сили в Карибський регіон на тлі погіршення відносин із Венесуелою, щоб боротися із "причетністю президента Ніколаса Мадуро до постачання незаконних наркотиків, які призвели до смертей американців". Мадуро заперечує ці звинувачення та заявляє, що президент США Дональд Трамп прагне усунути його від влади.

  • Нещодавно США визнали президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його союзників в уряді членами іноземної терористичної організації.
