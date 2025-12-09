Куба заперечує контакти зі США щодо майбутнього Венесуели

МЗС Куби назвало повідомлення про такі контакти абсурдними та неправдивими.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро виступає під час заходу в Каракасі

Куба заперечує, що зверталася до Сполучених Штатів щодо того, як виглядатиме регіон без Ніколаса Мадуро на чолі Венесуели.

Про це повідомляє Reuters.

“Куба відкидає як абсурдні та неправдиві повідомлення преси, які стверджують... про нібито контакти між кубинськими чиновниками та урядом Сполучених Штатів для вирішення внутрішніх питань, які є виключно відповідальністю уряду Венесуели”, - повідомила заступниця міністра закордонних справ Куби Хосефіна Відаль.

Вона наголосила, що “войовничі сектори” США проводять кампанію з дискредитації, спрямовану на створення розколу між Кубою та Венесуелою та створення приводу для агресії США в регіоні.

“Куба відкидає спроби заплямувати свою бездоганну репутацію в боротьбі за мир у Латинській Америці та Карибському басейні та проти торгівлі наркотиками”, – сказала Відаль.

Папа Римський Лев XIV під час спілкування із журналістами на шляху зі своєї першої закордонної поїздки до Туреччини та Лівану закликав США не розпочинати війну проти Венесуели.

Низка американських сенаторів підписали спільну заяву, у якій оголосили про намір подати резолюцію про військові повноваження у разі удару по Венесуелі.

Президент США Дональд Трамп заявив про закриття повітряного простору над Венесуелою.