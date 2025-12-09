Борт, що розбився, був останнім з Ан-22, які перебували в експлуатації в Росії.

В Івановській області зазнав аварії військово-транспортний літак Ан-22, повідомляє “Радіо Свобода”.

У російському міноборони заявили, що військово-транспортний літак упав під час обльоту після проведеного ремонту. Літак впав у безлюдному районі. Пошуково-рятувальна команда вилетіла до місця падіння літака для встановлення долі екіпажу.

Літак упав у районі Уводського водосховища на північ від Іваново, його фрагменти знайдено на воді.

Оновлено. За даними російської газети "Комерсант", усі члени екіпажу загинули. Борт, що розбився, був останнім з Ан-22, які перебували в експлуатації в Росії. Джерела газети повідомили, що останній Ан-22 експлуатувався понад 50 років і, швидше за все, зазнав катастрофи через технічну несправність.

За словами очевидців, літак почав розвалюватися ще в повітрі, його уламки впали у водосховище.

Ан-22 "Антей" є найбільшим у світі турбогвинтовим літаком, призначеним для перевезення важкого та великогабаритного озброєння. Таких літаків у СРСР було вироблено лише 69 екземплярів.