У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Росіяни атакували Україну ракетами
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
В Івановській області РФ впав військово-транспортний літак Ан-22 “Антей”, екіпаж загинув (оновлено)

Борт, що розбився, був останнім з Ан-22, які перебували в експлуатації в Росії. 

В Івановській області РФ впав військово-транспортний літак Ан-22 “Антей”, екіпаж загинув (оновлено)
Ан-22 у Росії (ілюстративне фото)
Фото: Wikimedia

В Івановській області зазнав аварії військово-транспортний літак Ан-22, повідомляє “Радіо Свобода”.

У російському міноборони заявили, що військово-транспортний літак упав під час обльоту після проведеного ремонту. Літак впав у безлюдному районі. Пошуково-рятувальна команда вилетіла до місця падіння літака для встановлення долі екіпажу.

Літак упав у районі Уводського водосховища на північ від Іваново, його фрагменти знайдено на воді.

Оновлено. За даними російської газети "Комерсант", усі члени екіпажу загинули. Борт, що розбився, був останнім з Ан-22, які перебували в експлуатації в Росії. Джерела газети повідомили, що останній Ан-22 експлуатувався понад 50 років і, швидше за все, зазнав катастрофи через технічну несправність.

За словами очевидців, літак почав розвалюватися ще в повітрі, його уламки впали у водосховище.

Ан-22 "Антей" є найбільшим у світі турбогвинтовим літаком, призначеним для перевезення важкого та великогабаритного озброєння. Таких літаків у СРСР було вироблено лише 69 екземплярів. 
﻿
