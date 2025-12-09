Мерц: "Деякі частини стратегії нацбезпеки США є неприйнятними з європейської точки зору"

Він також сказав, що документ підтверджує його думку про те, що ЄС має "стати набагато більш незалежним від США з точки зору політики безпеки".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступає під час засідання Бундестагу в Берліні, Німеччина, 24 червня 2025 року.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував нову стратегію національної безпеки США. Зокрема він заявив, що деякі частини цього документу є неприйнятними з європейської точки зору.

Німецького канцлера цитує The Guardian.

Виступаючи під час візиту до землі Рейнланд-Пфальц Мерц сказав, що його не здивувала стратегія "по суті", пов’язавши її з мюнхенською промовою віце-президента Джей Ді Венса на початку цього року.

"Щось із цього можна зрозуміти, а щось для нас неприйнятне з європейської точки зору", – прокоментував він і додав, що "американцям немає потреби прагнути врятувати демократію в Європі".

Однак канцлер також зауважив, що документ підтверджує його думку про те, що ЄС має "стати набагато більш незалежним від США з точки зору політики безпеки".

Мерц припустив, що Трамп може відвідати Німеччину у 2026 році , і запрошення було прийнято "з великим ентузіазмом", але дата ще не призначена.