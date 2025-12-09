Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Трамп: США продають НАТО озброєння для України за повною вартістю

Американський президент нагадав, що єдине, що українцям дісталося від нього безкоштовно, це протитанкові ракети. 

Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп укотре повторив, що зараз його країна не дає Україні нічого безкоштовно. Штати продають країнам НАТО зброю для українців за повною вартістю, сказав він у понеділок під час Круглого столу.

Американський президент нагадав, що єдиним, що він поставив українцям безкоштовно, були Javelin – в 2018 році, ще під час його першого президентського терміну. Також він укотре дорікнув Джо Байдену за допомогу українцям на $350 млрд (уряд України зазначав, що насправді допомога склала близько 100 млрд доларів). 

"Ми, як ви знаєте, зараз продаємо обладнання НАТО за повною ціною, а НАТО бере це обладнання і, можливо, передає його Україні. Я гадаю, вони можуть дати його й іншим також, але більшість дають Україні. І вони працюють з Україною над термінами постачання обладнання, ракет й іншого. Але ми не витрачаємо коштів. Що ми робимо, то це витрачаємо час на людській основі. Ми хочемо побачити, чи можемо ми зупинити вбивства", – сказав він.

Трамп традиційно додав, що якби він вибрав вибори раніше, то "війни б ніколи не сталося".

  • Продаж зброї країнам НАТО для України відбувається за програмою PURL. Угоду стосовно неї уклали цього року – за сприяння генсеку НАТО Марка Рютте. Зараз участь у ній бере вже 21 країна. Держави платять Штатам кошти за зброю і боєприпаси, які потім передають Україні.
﻿
