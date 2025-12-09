Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Про виступ Путіна та погрози Європі
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Верховний суд США підтримає розширення повноважень Трампа

Консервативні судді підтримують президента у твердженні, що він має право звільняти співробітників непідпорядкованих федеральних агенцій.

Верховний суд США
Фото: EPA/UPG

Консервативна частина Верховного суду США, що має більшість, схиляється до того, щоб підтвердити право президента звільняти співробітників навіть тих федеральних агенцій, які не перебувають у прямому підпорядкуванні.

Як пише BBC, судді нині розглядають позов Ребекки Слотер, яку Дональд Трамп звільнив із Федеральної торговельної комісії з аргументацією "через невідповідність пріоритетам адміністрації". 

Відповідно до ухвали 1935 року, глава держави не міг втручатися у кадрові питання деяких відомств, які "не мають політичної чи виконавчої основи, а є по своїй суті квазіюридичними та квазізаконодавчими". 

Проте нинішній склад Верховного суду вважає, що Трамп не перевищив свої повноваження, звільнивши Слотер. Це, на думку демократів, може створити небезпечний прецедент.

Очікується, що остаточний вирок судді можуть оголосити лише через кілька місяців.
