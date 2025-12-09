Верховний суд США підтримає розширення повноважень Трампа

Консервативні судді підтримують президента у твердженні, що він має право звільняти співробітників непідпорядкованих федеральних агенцій.

Консервативна частина Верховного суду США, що має більшість, схиляється до того, щоб підтвердити право президента звільняти співробітників навіть тих федеральних агенцій, які не перебувають у прямому підпорядкуванні.

Як пише BBC, судді нині розглядають позов Ребекки Слотер, яку Дональд Трамп звільнив із Федеральної торговельної комісії з аргументацією "через невідповідність пріоритетам адміністрації".

Відповідно до ухвали 1935 року, глава держави не міг втручатися у кадрові питання деяких відомств, які "не мають політичної чи виконавчої основи, а є по своїй суті квазіюридичними та квазізаконодавчими".

Проте нинішній склад Верховного суду вважає, що Трамп не перевищив свої повноваження, звільнивши Слотер. Це, на думку демократів, може створити небезпечний прецедент.

Очікується, що остаточний вирок судді можуть оголосити лише через кілька місяців.