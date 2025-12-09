Казахстан посилює експортний контроль, обмежуючи транзит підсанкційних товарів до Росії

Служба зовнішньої розвідки України зазначає, що Астана поглиблює координацію з ЄС у сфері запобігання санкційному транзиту, намагаючись водночас утримувати баланс між західними партнерами та Москвою.

Казахстан запровадив нові правила експортного контролю, які діятимуть протягом одного року. Ініціатива спрямована на обмеження реекспортних потоків товарів подвійного призначення до Росії та мінімізацію ризиків обходу санкцій. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Як зазначає відомство, оновлений режим включає обов’язкове ліцензування експорту низки товарів, на які поширюються західні санкції, а також посилений моніторинг продукції, імпортованої з ЄС, США та Великої Британії. Для таких товарів встановлено заборону на подальший реекспорт у межі СНД, передусім до Росії.

Астана поглиблює координацію з Європейським Союзом у сфері запобігання санкційному транзиту, намагаючись водночас утримувати баланс між західними партнерами та Москвою. Казахстан не приєднується формально до санкцій, але демонструє готовність звужувати Росії канали доступу до товарів, критичних для оборонно-промислового комплексу.