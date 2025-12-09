Міненерго повідомило про черговий удар ворога по газовій інфраструктурі

Сьогодні, 9 грудня, вранці, Росія вчергове завдала удару по газовій інфраструктурі України.
Про це повідомили на телеграм-каналі Міненерго.
"Під ранок 9 грудня ворог здійснив атаку ударними безпілотниками по об’єктах газової інфраструктури. Під ударом опинилося критично важливе обладнання, що забезпечує безперебійне газопостачання для населення", – розповіли там.
Серед працівників постраждалих немає,але є руйнування на об’єктах.
На місці працюють рятувальники, оперативні служби та фахівці газової галузі, які ліквідовують наслідки атаки та готуються до відновлення роботи пошкоджених об’єктів.
- У ніч на 9 грудня російська армія запустила по території України 110 ударних дронів. ППО знешкодила 84 із них.
- Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях.