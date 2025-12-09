Міненерго повідомило про черговий удар ворога по газовій інфраструктурі

Під ударом опинилося критично важливе обладнання, що забезпечує безперебійне газопостачання для населення.

Сьогодні, 9 грудня, вранці, Росія вчергове завдала удару по газовій інфраструктурі України.

Про це повідомили на телеграм-каналі Міненерго.

"Під ранок 9 грудня ворог здійснив атаку ударними безпілотниками по об’єктах газової інфраструктури. Під ударом опинилося критично важливе обладнання, що забезпечує безперебійне газопостачання для населення", – розповіли там.

Серед працівників постраждалих немає,але є руйнування на об’єктах.

На місці працюють рятувальники, оперативні служби та фахівці газової галузі, які ліквідовують наслідки атаки та готуються до відновлення роботи пошкоджених об’єктів.