Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Міненерго повідомило про черговий удар ворога по газовій інфраструктурі

Під ударом опинилося критично важливе обладнання, що забезпечує безперебійне газопостачання для населення.

Міненерго повідомило про черговий удар ворога по газовій інфраструктурі
Уламок російського дрона, ілюстративне фото
Фото: Одеська ОВА

Сьогодні, 9 грудня, вранці, Росія вчергове завдала удару по газовій інфраструктурі України. 

Про це повідомили на телеграм-каналі Міненерго.

"Під ранок 9 грудня ворог здійснив атаку ударними безпілотниками по об’єктах газової інфраструктури. Під ударом опинилося критично важливе обладнання, що забезпечує безперебійне газопостачання для населення", – розповіли там. 

Серед працівників постраждалих немає,але є руйнування на об’єктах.

На місці працюють рятувальники, оперативні служби та фахівці газової галузі, які ліквідовують наслідки атаки та готуються до відновлення роботи пошкоджених об’єктів.
